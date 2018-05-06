Тихонов о выходе «Крыльев Советов» в РФПЛ: главная задача выполнена

САМАРА, 6 мая — РИА Новости . Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов , комментируя досрочный выход самарской команды в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), сообщил, что главная задача, которая стояла перед клубом, выполнена.

В воскресенье самарские «Крылья Советов» победили со счетом 1:0 краснодарскую «Кубань» в матче 37-го тура ФНЛ и досрочно вышли в РФПЛ.

"Главная задача выполнена… Задача была поставлена, мы старались, где-то получалось, где-то не получалось… Мы очень рады, что все так хорошо закончилось именно на нашем стадионе при таком стечении болельщиков… Мы обязаны были сделать то, что мы сегодня сделали", — сказал Тихонов на послематчевой пресс-конференции.