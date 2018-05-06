Будущий клуб Слуцкого «Витесс» занял шестое место в чемпионате Нидерландов по футболу и поборется за выход в Лигу Европы

«Витесс» сыграл вничью с «Виллемом II» (2:2) в заключительном 34-м туре чемпионате Нидерландов и занял итоговое шестое место в турнирной таблице.

Команда разыграет путёвку с Лигу Европы на следующий сезон. В полуфинале плей-офф «Витесс» сыграет с «Ден Хагом» и в финале может встретиться с победителем пары «Утрехт» — «Херенвен».

Со следующего сезона клуб возглавит бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что футболист «Витесса» показал сбившему его арбитру жёлтую карточку.