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Будущий клуб Слуцкого «Витесс» занял шестое место в чемпионате Нидерландов по футболу и поборется за выход в Лигу Европы
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Будущий клуб Слуцкого «Витесс» занял шестое место в чемпионате Нидерландов по футболу и поборется за выход в Лигу Европы 

RT на русском 1 час назад
«Витесс» сыграл вничью с «Виллемом II» (2:2) в заключительном 34-м туре чемпионате Нидерландов и занял итоговое шестое место в турнирной таблице.
Команда разыграет путёвку с Лигу Европы на следующий сезон. В полуфинале плей-офф «Витесс» сыграет с «Ден Хагом» и в финале может встретиться с победителем пары «Утрехт» — «Херенвен».
Со следующего сезона клуб возглавит бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.
Ранее сообщалось, что футболист «Витесса» показал сбившему его арбитру жёлтую карточку.
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