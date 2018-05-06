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«Арсенал» — «Бернли»: почетный караул для Венгера
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«Арсенал» — «Бернли»: почетный караул для Венгера 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Игроки «Арсенала» и «Бернли» перед очным матчем 37 тура АПЛ встретили овациями главного тренера лондонцев Арсена Венгера, для которого это последняя домашняя игра в качестве наставника «канониров». Ранее французский специалист объявил о том, что покинет своей пост по окончанию сезона.
"One Arsène Wenger" 🎶#MerciArsène pic.twitter.com/FwYUJGAsuZ
Arsenal FC (@Arsenal) 6 мая 2018 г.
Legend. Watch LIVE 👉 https://t.co/4KJlfLdIj1#MerciArsène pic.twitter.com/8AhHHl3DuE
— Arsenal FC (@Arsenal) 6 мая 2018 г.
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