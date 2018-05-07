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«Нюрнберг» вернулся в немецкую Бундеслигу
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«Нюрнберг» вернулся в немецкую Бундеслигу 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В 33-м туре Второй Бундеслиги «Нюрнберг» обыграл «Зандхаузен» (2:0), а «Хольштайн» сыграл вничью с «Фортуной» (1:1).
За один тур до конца первенства лидирующий в турнирной таблице «Нюрнберг» (60 очков) оторвался от занимающего третью строчку «Хольштайн» на семь баллов и вышел в Бундеслигу. При этом команда Михаэля Кёлльнера ещё может финишировать на втором месте — у «Фортуны» также 60 очков в активе.
«Нюрнберг» спустя четыре года вернулся в высший дивизион. В 2014 году команда вылетела из Бундеслиги, заняв 17 место в турнирной таблице.
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