Ганчаренко: «Витиньо сегодня может сполна воспользоваться своим шансом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Наш Футбол».

— Насколько демотивирующим фактором является то, что вчера было разыграно чемпионство?

— Да нисколько. Мы понимали, что возобновляется чемпионат после зимней паузы, что 10 очков, которые были от «Локомотива» — достаточно серьезный отрыв, поэтому наша основная задача была в каждом матче сражаться за победу, и этот матч не является исключением.

— Муса, Чалов и Витиньо сегодня все в старте. Как будет выглядеть конфигурация атаки?

— Три нападающих у нас есть, мы их троих и используем. Витиньо достаточно тоже у нас много голов забил, много полезных действий в атаке. Может быть, он был в какой-то мере обделен в последних играх, поэтому сегодня он может сполна воспользоваться своим шансом.