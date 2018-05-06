Гамшик: «Главное, чтобы Сарри остался в „Наполи“

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик признал поражение в борьбе за победу в чемпионате Италии и выразил надежду, что главный тренер Маурицио Сарри не покинет клуб.

За два тура до конца сезона «Наполи» отстает от «Ювентуса» на шесть очков.

”Мы сожалеем, ведь не заслужили последних результатов отличным сезоном. Обидно, что мы не выиграли сегодня. Конечно, победа «Ювентуса» над «Интером» (3:2) стала психологическим ударом. Но нам надо научиться концентрироваться на себе, а не на происходящем вокруг.

Были случайности, которые изменили ход борьбы, и когда она такая плотная, все сводится к деталям. Мы должны работать над этим, извлекать уроки и становиться сильнее.

Наш стиль — постоянное давление, и когда мы успокаиваемся, то становимся медленными и предсказуемыми. Мы не можем понизить темп, потому, что тогда соперники легко угадывают наши действия.

Я очень надеюсь, что Сарри останется, ведь он помог стать лучше и команде, и всем вокруг нее. Главное, чтобы он остался. А наша цель теперь — поставить клубный рекорд по набранным за сезон очкам", — цитирует Гамшика Football Italia.