Ещё
Гамшик: «Главное, чтобы Сарри остался в „Наполи“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гамшик: «Главное, чтобы Сарри остался в „Наполи“ 

SPORT24.ru 49 минут назад
Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик признал поражение в борьбе за победу в чемпионате Италии и выразил надежду, что главный тренер Маурицио Сарри не покинет клуб.
За два тура до конца сезона «Наполи» отстает от «Ювентуса» на шесть очков.
”Мы сожалеем, ведь не заслужили последних результатов отличным сезоном. Обидно, что мы не выиграли сегодня. Конечно, победа «Ювентуса» над «Интером» (3:2) стала психологическим ударом. Но нам надо научиться концентрироваться на себе, а не на происходящем вокруг.
Были случайности, которые изменили ход борьбы, и когда она такая плотная, все сводится к деталям. Мы должны работать над этим, извлекать уроки и становиться сильнее.
Наш стиль — постоянное давление, и когда мы успокаиваемся, то становимся медленными и предсказуемыми. Мы не можем понизить темп, потому, что тогда соперники легко угадывают наши действия.
Я очень надеюсь, что Сарри останется, ведь он помог стать лучше и команде, и всем вокруг нее. Главное, чтобы он остался. А наша цель теперь — поставить клубный рекорд по набранным за сезон очкам", — цитирует Гамшика Football Italia.
SPORT24.ru: последние новости
Баринов извинился за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» «Наполи» упустил победу над «Торино» и на 6 очков отстал от «Ювентуса» Клопп: «Ливерпуль» подписал Кейта и попишет еще пару игроков»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведеву обвинили в предательстве94
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд42
Шарапова одержала долгожданную победу4
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой144
Сборная России разгромила Австрию52
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение