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Виктор Гончаренко: «Надеемся, что Витинью воспользуется шансом»
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Виктор Гончаренко: «Надеемся, что Витинью воспользуется шансом» 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 29-го тура чемпионата России с «Арсеналом» пояснил, что завоевание «Локомотивом» чемпионского звания не скажется на мотивации армейцев. Также специалист надеется, что нападающий Витинью, не выходивший в «старте» с 18 апреля, воспользуется своим шансом.
— Насколько демотивирующим является факт, что чемпионство разыграли уже? — вопрос Гончаренко от корреспондента канала «Наш футбол»
— Да нисколько. Возобновляя чемпионат после зимней паузы, мы понимали, что 10 очков от «Локомотива» — это достаточно серьезное отставание. Потому нашей задачей было, чтобы мы в каждом матче сражались за победу и этот матч не исключение.
— Какая будет конфигурация атаки?
— У нас есть три нападающих, и мы всех их используем. Витинью в какой-то мере был обделен в последних играх. Надеемся, что сегодня он сполна воспользуется своим шансом.
Трансляция матча ЦСКА — «Арсенал»
ЦСКА — Арсенал Т
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