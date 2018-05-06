Виктор Гончаренко: «Надеемся, что Витинью воспользуется шансом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 29-го тура чемпионата России с «Арсеналом» пояснил, что завоевание «Локомотивом» чемпионского звания не скажется на мотивации армейцев. Также специалист надеется, что нападающий Витинью, не выходивший в «старте» с 18 апреля, воспользуется своим шансом.

— Насколько демотивирующим является факт, что чемпионство разыграли уже? — вопрос Гончаренко от корреспондента канала «Наш футбол»

— Да нисколько. Возобновляя чемпионат после зимней паузы, мы понимали, что 10 очков от «Локомотива» — это достаточно серьезное отставание. Потому нашей задачей было, чтобы мы в каждом матче сражались за победу и этот матч не исключение.

— Какая будет конфигурация атаки?

— У нас есть три нападающих, и мы всех их используем. Витинью в какой-то мере был обделен в последних играх. Надеемся, что сегодня он сполна воспользуется своим шансом.

Трансляция матча ЦСКА — «Арсенал»

ЦСКА — Арсенал Т