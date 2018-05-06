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Президент ФНЛ: «У „Оренбурга“ проблемы со стадионом, у „Крыльев“ хорошие условия»
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Президент ФНЛ: «У „Оренбурга“ проблемы со стадионом, у „Крыльев“ хорошие условия» 

SPORT24.ru 46 минут назад
Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов прокомментировал выход «Оренбурга» и «Крыльев Советов» в РФПЛ. РФПЛ предварительно проводит процедуру лицензирования участников турнира на основе ряда критериев, включающих материальную, тренировочную, финансовую и иные составляющие.
«У «Оренбурга» есть некоторые проблемы со стадионом «Газовик», но они на нем уже играли в прошлом сезоне РФПЛ. Там вопрос вместимости, но самое главное, чтобы на стадионе был комфорт и необходимая безопасность. Про «Крылья» даже нечего говорить, у них есть хорошие условия и отличный стадион», — сказал Ефремов.
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