Президент ФНЛ: «У „Оренбурга“ проблемы со стадионом, у „Крыльев“ хорошие условия»

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов прокомментировал выход «Оренбурга» и «Крыльев Советов» в РФПЛ. РФПЛ предварительно проводит процедуру лицензирования участников турнира на основе ряда критериев, включающих материальную, тренировочную, финансовую и иные составляющие.

«У «Оренбурга» есть некоторые проблемы со стадионом «Газовик», но они на нем уже играли в прошлом сезоне РФПЛ. Там вопрос вместимости, но самое главное, чтобы на стадионе был комфорт и необходимая безопасность. Про «Крылья» даже нечего говорить, у них есть хорошие условия и отличный стадион», — сказал Ефремов.