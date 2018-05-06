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Российский борец Гаджимурад Рашидов стал чемпионом Европы
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Российский борец Гаджимурад Рашидов стал чемпионом Европы 

Говорит Москва 44 минуты назад
Бронзовые медали в борьбе вольным стилем завоевали Реджеп Топал из Турции, а также Иван Гвиде из Румынии, передаёт РИА Новости.
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