Андрей Тихонов — о выходе в РФПЛ: «Надеюсь, что болельщики вернутся на трибуны и будут поддерживать „Крылья“

Главный тренер «Крыльев советов» Андрей Тихонов выразил надежду, что выход команды в РФПЛ поможет вернуть интерес к футболу в регионе. Сегодня самарский клуб переиграл «Кубань» (1:0) в рамках 37 тура ФНЛ и обеспечил себе повышение в классе. — Перед нами была поставлена задача, и мы старались ее выполнить, — цитирует официальный сайт «Крыльев» Тихонова. — Мы рады, что все хорошо закончилось именно на таком стадионе при таком количестве болельщиков, при тренерах, которые тренировали команду в разные времена и которых я хочу поблагодарить за работу. Также я хочу поблагодарить за такое отношение и внимание к команде главу региона Дмитрия Игоревича Азарова . В такой ситуации мы обязаны были сделать то, что сделали сегодня. Я надеюсь, что болельщики вернутся на трибуны и будут поддерживать «Крылья». В новом сезоне к нам будут приезжать большие клубы. Мы все помним начало 2000-х, когда здесь сильно любили команду и любили футбол. Любят ее и сегодня. Ведь если бы команда была городу не интересна, то этих сорока тысяч не было бы. Напомним, самарский клуб возвращается в РФПЛ спустя сезон после того, как вылетел в ФНЛ.