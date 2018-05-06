Шашков: «Крылья Советов» вышли в РФПЛ за счет единства и воли к победе 

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футбольный клуб «Крылья Советов» вышел в Российскую футбольную премьер— лигу (РФПЛ) за счет единства и воли к победе. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.
В воскресенье самарские «Крылья Советов» одержали победу над краснодарской «Кубанью» со счетом 1:0 в домашнем матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Благодаря этой победе самарский клуб досрочно завоевал право принять участие в чемпионате РФПЛ в следующем сезоне.
"Мы безмерно счастливы выходу в Российскую футбольную премьер-лигу. Футболисты, тренеры и административный штаб долго к этому шли. Не буду скрывать, что путь был достаточно трудным, но за счет единства и воли к победе команда добилась желаемого успеха", — сказал Шашков.
В заключительном туре ФНЛ «Крылья Советов» на выезде сыграют с владивостокским клубом «Луч-Энергия».