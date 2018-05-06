Усталость после еврокубков: «Атлетико» проигрывает дома «Эспаньолу»

Субботняя программа 36-го тура Примеры открывалась на «Ванда Метрополитано»: «Атлетико» принимал «Эспаньол». За несколько часов до Эль Класико «матрасники» имели неплохую возможность заработать 3 очка и со спокойной душой следить за результатом мадридского конкурента. «Эспаньол» в концовке сезона имеет не так много мотивации, главным событием для команды Гальего стало сохранение прописки в высшем испанском дивизионе. Диего Симеоне неожиданно оставил в запасе Гризманна, Сауля и Година, перейдя на схему 3-5-2 с Гамейро и Торресом на острие.

В начале первой половины гости ни в чем не уступали «Атлетико», регулярно отвечая «матрасникам» своими атаками. Постепенно «индейцы» стали завладевать территорией, однако к опасным моментам это не приводило. Лишь ближе к середине тайма подопечные Симеоне сообразили, наконец, перспективную атаку, в результате которой Витоло опасно пробил из пределов штрафной, но не попал в створ.

Вскоре игра вновь успокоилась, переместившись в центр поля. Однако на исходе получаса «Эспаньол» ответил своим выпадом: Морено продрался по центру к штрафной соперника и выстрелил в правый от себя угол — штанга спасает «матрасников». В целом же, команды играли довольно осторожно, лишь в концовке тайма хозяева взвинтили темп, попытавшись забить гол в раздевалку. Однако все их попытки оказались безрезультатными, и на перерыв соперники ушли без забитых мячей.

В начале второго тайма «Атлетико», казалось, взялся за дело, заперев гостей на чужой половине поля. Но первая же контратака каталонцев стала голевой: после отскока от партнера по команде Мелендо наносил удар с линии штрафной, а Савич подкорректировал снаряд в сетку — 0:1. Вот тут уже некуда было отступать подопечным Симеоне, оккупировали они владения «Эспаньола», вынуждая гостей играть на отбой.

Ближе к середине тайма «попугаи» обязаны были забивать второй мяч, но вырвавшийся на свидание с Облаком Баптистао не смог реализовать свой шанс, как и подоспевший на добивание Морено. «Атлетико» уже не мог бежать так яростно в атаку, да и в целом, хозяева выглядели откровенно слабо. Ход матча контролировал «Эспаньол», вынуждая «матрасников» идти в жесткий отбор и нарушать правила.

На 77-й минуте «попугаи» сделали счет 0:2 — Баптистао получил пас на линии штрафной и пробил точно в ближний угол. «Матрасники» же все никак не могли прийти в себя, даже отобрать мяч у гостей они были не в состоянии. Лишь в самой концовке поединка пошли вперед футболисты «Атлетико» большими силами, однако отквитать хотя бы один мяч им так и не удалось.

"Атлетико" — «Эспаньол» — 0:2 Голы: Мелендо, 53 — 0:1, Баптистао, 77 — 0:2 "Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Люка Эрнандес, Парти, Филипе Луис (Габи, 65), Врсалько, Коке (Сауль, 46), Витоло (Сане, 26), Гамейро, Торрес.

"Эспаньол": Лопес, Лопес, Налдо, Лопес Сильва, Вила, Виктор Санчес , Карлос Санчес, Дардер (Рока, 73), Мелендо (Гарсия, 78), Баптистао, Морено (Хурадо, 83).

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