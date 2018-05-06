Вернблум может восстановиться к 30-му туру и провести последний матч за ЦСКА

Как стало известно Sport24, полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум может восстановиться к заключительному туру чемпионата России-2017/18. В 30-м туре «армейцы» сыграют на своем поле с махачкалинским «Анжи». Для Вернблума эта встреча может стать последней в составе ЦСКА.

Летом 2018 года у Вернблума истекает контракт с московским клубом. Президент ЦСКА Евгений Гинер ранее сообщил, что клуб готов предложить шведу новый договор, но с понижением зарплаты.

31-летний Вернблум играет за ЦСКА с 2012 года и за это время трижды становился чемпионом России.