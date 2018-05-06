Ещё
Вернблум может восстановиться к 30-му туру и провести последний матч за ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вернблум может восстановиться к 30-му туру и провести последний матч за ЦСКА 

SPORT24.ru 38 минут назад
Как стало известно Sport24, полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум может восстановиться к заключительному туру чемпионата России-2017/18. В 30-м туре «армейцы» сыграют на своем поле с махачкалинским «Анжи». Для Вернблума эта встреча может стать последней в составе ЦСКА.
Летом 2018 года у Вернблума истекает контракт с московским клубом. Президент ЦСКА Евгений Гинер ранее сообщил, что клуб готов предложить шведу новый договор, но с понижением зарплаты.
31-летний Вернблум играет за ЦСКА с 2012 года и за это время трижды становился чемпионом России.
SPORT24.ru: последние новости
Фанаты «Манчестер Сити» выразили поддержку Фергюсону Баринов извинился за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» Гамшик: «Главное, чтобы Сарри остался в «Наполи»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведеву обвинили в предательстве94
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд42
Шарапова одержала долгожданную победу4
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой144
Сборная России разгромила Австрию52
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение