Андрей Тихонов: Нам сегодня обязательно нужен был результат, чтобы устроить этот праздник 

— Перед нами была поставлена задача, и мы старались ее выполнить. Мы рады, что все хорошо закончилось именно на таком стадионе при таком количестве болельщиков, при тренерах, которые тренировали команду в разные времена и которых я хочу поблагодарить за работу. Также я хочу поблагодарить за такое отношение и внимание к команде главу региона Дмитрия Игоревича Азарова. В такой ситуации мы обязаны были сделать то, что сделали сегодня. Я надеюсь, что болельщики вернутся на трибуны и будут поддерживать «Крылья». В новом сезоне к нам будут приезжать большие клубы. Мы все помним начало 2000-х, когда здесь сильно любили команду и любили футбол. Любят ее и сегодня. Ведь если бы команда была городу не интересна, то этих сорока тысяч не было бы. Что касается игры, то сегодня нам обязательно нужна была победа. Ребята старались, выдержали, сыграли во втором тайме на результат. Нам сегодня обязательно нужен был результат, чтобы устроить этот праздник, — сказал специалист.