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УЕФА решит судьбу «Авангарда» в случае завоевания Кубка России
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УЕФА решит судьбу «Авангарда» в случае завоевания Кубка России 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин прояснил положение дел с прохождением лицензирования в УЕФА «Авангарда». Курский клуб вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Тосно», и в случае победы сможет выступить в групповом раунде Лиги Европы.
— Все документы по «Авангарду» переданы в УЕФА, — заявил Летин. — В случае победы в Кубке будет принято решение по участию команды в еврокубках, мы помогаем клубу в общении с европейским союзом. «Авангард» проходит лицензирование по упрощенным критериям, которые, надеюсь, будут выполнены, однако весь этот процесс ведет исключительно в УЕФА.
Ранее и.о. президента РФС Александр Алаев заявил, у «Тосно» нет возможностей подать заявку на лицензирование в УЕФА, поэтому клуб из Ленинградской области не выступит в Лиге Европы даже в случае завоевания Кубка России. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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