УЕФА решит судьбу «Авангарда» в случае завоевания Кубка России

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин прояснил положение дел с прохождением лицензирования в УЕФА «Авангарда». Курский клуб вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Тосно», и в случае победы сможет выступить в групповом раунде Лиги Европы.

— Все документы по «Авангарду» переданы в УЕФА, — заявил Летин. — В случае победы в Кубке будет принято решение по участию команды в еврокубках, мы помогаем клубу в общении с европейским союзом. «Авангард» проходит лицензирование по упрощенным критериям, которые, надеюсь, будут выполнены, однако весь этот процесс ведет исключительно в УЕФА.