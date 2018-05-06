Петербуржец представил возможность осмотреть Эрмитаж за две минуты

Петербуржец Валентин Воронов снял видео в формате гиперлапс в Эрмитаже , предоставив возможность оценить красоту и величие российского музея за две минуты. Автору видео пришлось изрядно потрудиться, чтобы снять ролик в таком формате.

На кадрах записи видно, как меняются залы музея в разное время суток, как увеличивается и спадает поток посетителей.

По словам Валентина, мода на таймлапсы закончилась несколько лет назад, когда люди освоили квадрокоптеры. Однако летать по Эрмитажу с коптером сложно. Более того туда не пустят и со штативом. Автору пришлось снимать «с рук», что очень его расстроило.

Валентин добавил, что готов снять более качественное видео, однако ему на это нужно разрешение.

Нужно отправить бумажное письмо по адресу Дворцовая площадь, дом 2 на имя Михаили Борисовича Пиотровского и дождаться от него разрешения приходить туда с треногой. Встретите Михаила Борисовича — покажите ему. Со штативом я готов сделать версию покрасивее и с Генштабом

— Валентин Вражнов