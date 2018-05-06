Шляхтин: власти Самарской области сделают все для успеха «Крыльев Советов» в РФПЛ

МОСКВА, 6 мая. / ТАСС /. Власти Самарской области приложат все усилия для того, чтобы «Крылья Советов» достойно и успешно выступали в высшем дивизионе чемпионата России по футболу. Об этом ТАСС по телефону заявил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин

В воскресенье самарские «Крылья Советов» одержали победу над краснодарской «Кубанью» со счетом 1:0 в домашнем матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и досрочно оформили путевку в премьер-лигу.

"Руководитель региона [временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров ] все понимает, он хорошо знает профессиональный спорт. Уверен, что он приложит все усилия для того, чтобы «Крылья Советов» достойно и успешно выступали в премьер-лиге", — подчеркнул Шляхтин.

Матч с «Кубанью» проходил на построенной к ЧМ-2018 «Самара-Арене». «Сегодняшний матч посетило 42 тысячи болельщиков, была сумасшедшая атмосфера, это говорит о том, что Самаре нужен футбол, нужна команда премьер-лиги. Думаю, что сегодня в Самарской области будет праздник. Хочу сказать огромное спасибо самарским болельщикам за то, что они помогли команде решить самую главную задачу — вернуться в элиту российского футбола», — отметил Шляхтин.

"Команда провела тяжелейший сезон. Удалось добиться успеха благодаря полной самоотдаче и классу, за что хочу сказать им спасибо. Теперь самое главное — достойно играть в премьер-лиге, чтобы зритель ходил. Тогда арена несомненно будет заполняться", — заключил собеседник агентства.

"Крылья Советов" покинули премьер-лигу по итогам сезона-2016-17. В 2004 году самарцы стали бронзовыми призерами чемпионата России.