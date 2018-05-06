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«Атлетико» проиграл «Эспаньолу», «Реал» — второй по потерянным очкам
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«Атлетико» проиграл «Эспаньолу», «Реал» — второй по потерянным очкам 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Атлетико» уступил «Эспаньолу» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 0:2. Подопечные Диего Симеоне остались на втором месте в таблице, но по потерянным очкам уже уступают "Реалу". Команда Зинедина Зидана сегодня сыграет с досрочно оформившей чемпионство «Барселоной». Начало игры — в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет ее онлайн-трансляцию.
Чемпионат Испании
Ла лига
36-й тур  "Атлетико" — «Эспаньол» — 0:2 (0:0)
Голы: Мелендо, 53 (0:1). Леу Баптистан, 77 (0:2).
"Атлетико": Облак, Филипе Луис (Габи, 65), Савич, Врсалько, Хименес, Эрнандез, Коке (Сауль, 46), Партей, Гамейро, Фернандо Торрес, Витоло (Сане, 26).
"Эспаньол": Пау Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Налду, Санчес, Виктор Санчес, Дардер (Рока, 73), Мелендо (Серхио Гарсия, 78), Леу Баптистан, Морено (Хурадо, 83).
Предупреждения: Вила, 61. Пау Лопес, 61. Мелендо, 74. Хименес, 90+1.
Судья: Мунуэра Монтера.
6 мая. Мадрид. Стадион «Wanda Metropolitano».
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