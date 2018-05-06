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Геркус прокомментировал информацию о конфликте с Сёминым
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Геркус прокомментировал информацию о конфликте с Сёминым 

RT на русском 1 час назад
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о конфликте с главным тренером Юрием Сёминым.
«Это надуманная, раздуваемая извне история. Всем нравятся разговоры о конфликтах. Посмотрите на «Спартак». Когда там что-то происходит, СМИ ликуют», — цитирует Геркуса РИА ФАН.
Он также признался, что существовали разногласия между ним и Сёминым.
«У нас были рабочие моменты, но это абсолютно нормально. Хуже, если бы их не было. Главное, что результат выдающийся. И это, в том числе, следствие взаимодействия тренера и президента», — сказал Геркус.
Ранее Геркус рассказал, как быстро договорились о новом контракте с главным тренером Юрием Сёминым.
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