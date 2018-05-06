Сёмин: мы с Геркусом находимся приблизительно на одинаковых позициях в клубе

«Я не думаю, что со мной сложно работать. У меня никогда не было конфликтов — ни с Филатовым, ни с Суркисом, ни с Наумовым. У меня и сейчас нет никакого конфликта, есть разногласия по определённым моментам. Я футбол знаю, знаю его лучше, чем другие. Поэтому всегда буду отстаивать свои интересы. Я буду отстаивать интересы игроков, команды. Для чего? Чтобы двигаться дальше, занимать высокие места. А если я буду говорить «спасибо», «здравствуйте», «я так сделаю»… Такой тренер, считаю, сегодня не нужен.

Мы с Геркусом оба наёмные менеджеры. У нас во главе компании стоит Белозёров, и вот он всех нанимает, а мы работаем. Мы приблизительно на одинаковых позициях, только я больше отвечаю за спорт, за футбол, а другой менеджер отвечает за другой блок. Я свой лучше знаю. Моя позиция — чтобы в мой блок не вмешивались. Если в мою деятельность люди будут вносить какой-то диктат, это будет неправильно», — сказал Сёмин в передаче «После футбола».