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Никита Зайцев: «Своим сезоном доволен»
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Никита Зайцев: «Своим сезоном доволен» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Торонто» Никита Зайцев в интервью «СЭ» рассказал о своем прогрессе во втором сезоне НХЛ. В нынешнем сезоне хоккеист выходил на лед в 67 матчах регулярки и плей-офф, набрав 15 (5+10) очков. В дебютном сезоне россиянин набрал 36 очков при чудовщином показателе полезности "-26".
— Много ли спрашивают о вас канадские журналисты у главного тренера «Торонто» Майка Бэбкока?
— Какие вопросы? Ни у меня к ним нет вопросов, ни у них ко мне. Я там с прессой в отличных отношениях, постоянно общаюсь с репортерами, с инсайдерами. Они прекрасно понимают, что происходит в моей игре, в моей жизни.
— Ну как же? Стоит вам сыграть неудачно, как сразу у тренера просят прокомментировать ваши действия?
— Да это один раз было. Во втором матче плей-офф.
— Не один раз.
— А что про меня спрашивать? У меня в этом сезоне «минусов» особых не было, я завершил регулярный чемпионат с показателем «плюс 8».
— То есть вы своим сезоном довольны?
— Он получился просто отличным. Жаль, что мы не прошли первый раунд плей-офф, у нас были все шансы. Но во всех остальных компонентах я полностью выполнил задачу на сезон. Лично мне стало гораздо проще играть, так как я знаю всех игроков в этой лиге. Стал уверенней, добавил во всех компонентах, по сравнению с первым сезоном. Буду и дальше продолжать прогрессировать.
Полностью интервью с Зайцевым — в ближайшее время на сайте «СЭ»
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