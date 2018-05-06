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Сборная МГУ победила в суперфинале Ассоциации студенческого баскетбола
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Сборная МГУ победила в суперфинале Ассоциации студенческого баскетбола 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная команда МГУ стала победителем суперфинала Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ), прошедшего в Москве. Передает корреспондент ТАСС с места событий.
В финальной игре студенты МГУ со счетом 79:66 обыграли самую титулованную команду АСБ — МГАФК, побеждавший четыре раза. Для МГУ эта победа стала второй в истории турнира.
"Финал получился зрелищным и эмоциональным. И вообще, хочу отметить, что средний уровень студенческого баскетбола в России сильно поднялся. И даже перестал быть средним", — сказал ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
АСБ — крупнейшая студенческая спортивная лига России, в которой участвуют 800 команд учебных заведений РФ из 69 субъектов страны.
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