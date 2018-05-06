Документы по лицензированию «Авангарда» переданы в УЕФА

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал о том, в какой стадии находится прохождение лицензирования в УЕФА курского «Авангарда». Напомним, что «Авангард» вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Тосно», и в случае победы сможет выступить в групповом турнире Лиги Европы.

— Все документы по «Авангарду» переданы в УЕФА, — заявил Летин. — В случае победы в Кубке будет принято решение по участию команды в еврокубках, мы помогаем клубу в общении с европейским футбольным союзом. «Авангард» проходит лицензирование по упрощенным критериям, которые, надеюсь, будут выполнены, однако весь этот процесс ведет исключительно в УЕФА.