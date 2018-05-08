СМИ: «Милан» прошёл лицензирование УЕФА и будет допущен к еврокубкам

«Милан» получил лицензию УЕФА , которая позволит ему выступить в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Football Italia. Ранее в СМИ сообщалось, что россонери из-за нарушения финансового фэйр-плей могут быть не допущены к участию в еврокубках.

Издание отмечает, что УЕФА предоставил лицензию 14 клубам Серии А, в том числе «Милану». Миланская команда за два тура до конца чемпионата Италии занимает шестую позицию, которая даёт право участвовать в квалификации Лиги Европы. В то же время не прошли лицензирования «Кальяри», «Кьево», «Кротоне», «Беневенто» и СПАЛ.