Ещё
СМИ: «Милан» прошёл лицензирование УЕФА и будет допущен к еврокубкам
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Милан» прошёл лицензирование УЕФА и будет допущен к еврокубкам 

Чемпионат.com 1 час назад
«Милан» получил лицензию УЕФА, которая позволит ему выступить в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Football Italia. Ранее в СМИ сообщалось, что россонери из-за нарушения финансового фэйр-плей могут быть не допущены к участию в еврокубках.
Издание отмечает, что УЕФА предоставил лицензию 14 клубам Серии А, в том числе «Милану». Миланская команда за два тура до конца чемпионата Италии занимает шестую позицию, которая даёт право участвовать в квалификации Лиги Европы. В то же время не прошли лицензирования «Кальяри», «Кьево», «Кротоне», «Беневенто» и СПАЛ.
Чемпионат.com: последние новости
Букмекеры оценили шансы клуба из 3-го дивизиона в финале Кубка Франции с «ПСЖ» «Челси» — «Ливерпуль»: аналитики назвали фаворита матча 37-го тура АПЛ Лучшая новость года — Овечкин не приедет в сборную России на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой44
Медведев породил новый анекдот про Мутко458
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Медведева выступила с официальным заявлением138
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение