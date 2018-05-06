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«Воронежский колхоз» пестрит на просторах интернета.
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«Воронежский колхоз» пестрит на просторах интернета. 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Социальная сеть искрит фотографиями японской Toyota Altezza.
Привлёк внимание к автомобилю совершенно нелепый и огромный спойлер прикреплённый к капоту автомобиля. О положительных комментариях и отзывах речи не может и идти. Большинство активных пользователей сети были в недоумении, ведь понять «Зачем?» и «Почему?» никто не мог. Некоторые решили, что спойлер нужен для того, чтобы использовать его вместо стола на природе, ведь шашлычный сезон уже открыт. Некоторые решили позаботиться о бабушках возле подъёзда и благородно отдали им спойлер в пользование за место лавочки. Теперь автомобиль очень популярен и даже он приобрел себе народное название «Воронежский колхоз». Своим появлением он прославил свой город и дал людям возможность поиграть воображением придумывая где можно применить спойлер.
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