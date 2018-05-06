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Дмитрий Шляхтин: «Руководитель региона приложит все усилия, чтобы „Крылья“ достойно выступали в РФПЛ»
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Дмитрий Шляхтин: «Руководитель региона приложит все усилия, чтобы „Крылья“ достойно выступали в РФПЛ» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Член совета директоров «Крыльев Советов» и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин выразил уверенность, что правительство региона окажет помощь клубу для успешного выступления в премьер-лиге. Сегодня самарцы оформили возвращение в РФПЛ, победив «Кубань» в 37-м туре ФНЛ (1:0). Игра состоялась на стадионе чемпионата мира-2018 «Самара Арена».
— Руководитель региона все понимает, он хорошо знает профессиональный спорт. Уверен, что он приложит все усилия для того, чтобы «Крылья Советов» достойно и успешно выступали в премьер-лиге, — цитирует ТАСС Шляхтина. — Сегодняшний матч посетило 42 тысячи болельщиков, была сумасшедшая атмосфера, это говорит о том, что Самаре нужен футбол, нужна команда премьер-лиги. Думаю, что сегодня в Самарской области будет праздник. Хочу сказать огромное спасибо самарским болельщикам за то, что они помогли команде решить самую главную задачу — вернуться в элиту российского футбола.
Команда провела тяжелейший сезон. Удалось добиться успеха благодаря полной самоотдаче и классу, за что хочу сказать им спасибо. Теперь самое главное — достойно играть в премьер-лиге, чтобы зритель ходил. Тогда арена несомненно будет заполняться.
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