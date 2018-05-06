Столыпин: «Оренбург» будет стараться не повторять ошибок прошлого сезона, когда мы вылетели"

Сплоченность футболистов, руководства и болельщиков «Оренбурга» стало залогом выхода команды в РФПЛ. Такое мнение высказал член совета директоров оренбургского клуба Василий Столыпин

"Самая главная задача выполнена, теперь надеемся занять первое место, осталось еще чуть-чуть, а дальше уже будем смотреть, как выступать [в РФПЛ]. Будем стараться не повторять ошибок прошлого сезона, когда мы вылетели из премьер-лиги (уступив в стыковых матчах по пенальти «СКА-Хабаровску» — прим.), и приложим все усилия, чтобы закрепиться и успешно выступать, представляя наш регион в премьер-лиге", — сказал Столыпин. «Последняя домашняя игра с „Сибирью“ (»Оренбург" победил со счетом 1:0 — прим.) показала, что и болельщики, и команда, и руководство являются единым целым, так что эта сплоченность дала свой результат. Команда чувствует поддержку и руководителей, и болельщиков, которые очень здорово помогали и гнали команду, в том числе в выездных матчах", — добавил он.

В субботу «Оренбург» на выезде обыграл курский «Авангард» со счетом 2:0 в рамках 37-го тура ФНЛ, набрав 83 очка. Ничейный результат матча 37-го тура между ярославским «Шинником» и красноярским «Енисеем» (2:2) позволил «Оренбургу» досрочно обеспечить себе место не ниже второго в турнирной таблице, так как «Енисей», идущий третьим в турнире, не сможет опередить «Оренбург». Это гарантирует «Оренбургу» участие в розыгрыше РФПЛ следующего сезона.