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Игорь Ефремов: «Оренбург», «Крылья» и «Енисей» превосходили соперников в ФНЛ"
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Игорь Ефремов: «Оренбург», «Крылья» и «Енисей» превосходили соперников в ФНЛ" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент ФНЛ Игорь Ефремов назвал закономерным выход «Оренбурга» и «Крыльев Советов» в премьер-лигу. Клубы оформили возвращение в РФПЛ после годичного отсуствия сегодня, за тур до конца сезона. Третье место занял «Енисей», лидировавший большую часть сезона.
— У нас на протяжении всего сезона эти команды вместе с «Енисеем», скажем так, превосходили остальные клубы, в первую очередь, в игровом плане, — цитирует ТАСС Ефремова. — При этом все три команды, на мой взгляд, совершенно разные, я могу заметить, что большую часть первенства выигрывал «Енисей», который имел пятиочковый отрыв перед весенней частью. Что-то у них не сложилось, они потерпели несколько поражений, но при этом абсолютно заслужен успех «Оренбурга» и «Крыльев Советов». Могу только пожелать им удачи в премьер-лиге.
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