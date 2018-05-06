Игорь Акинфеев — о 5:0 в первом тайме: «Реализация наших моментов сегодня фантастическая»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в перерыве матча 29-го тура против «Арсенала» объяснил град голов в ворота туляков. Первая половина игры завершилась со счетом 5:0.

— Не сказал бы, что легко, — сказал во флэш-интервью Акинфеев. — «Арсенал» играет в тот футбол, который мы смотрели на теоретических занятиях. Просто реализация наших моментов сегодня фантастическая. За счет этого и ведем — все моменты, которые были, использовались.

Забили много голов за счет быстрых контратаках. Не было позиционных, суперкомбинаций: проход — прострел — гол. Была ставка на Головина, потому что он быстрый. Вышел Бистрович, Мариу помогает, Муса — могу всех перечислить.

— Во втором тайме будет 10:0?

— Надо уважать соперника. Не надо смеяться, а выходить и играть. Это футбол.

Трансляция матча ЦСКА — «Арсенал»

ЦСКА — Арсенал Т