Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в перерыве матча 29-го тура против «Арсенала» объяснил град голов в ворота туляков. Первая половина игры завершилась со счетом 5:0.
— Не сказал бы, что легко, — сказал во флэш-интервью Акинфеев. — «Арсенал» играет в тот футбол, который мы смотрели на теоретических занятиях. Просто реализация наших моментов сегодня фантастическая. За счет этого и ведем — все моменты, которые были, использовались.
Забили много голов за счет быстрых контратаках. Не было позиционных, суперкомбинаций: проход — прострел — гол. Была ставка на Головина, потому что он быстрый. Вышел Бистрович, Мариу помогает, Муса — могу всех перечислить.
— Во втором тайме будет 10:0?
— Надо уважать соперника. Не надо смеяться, а выходить и играть. Это футбол.
Трансляция матча ЦСКА — «Арсенал»
ЦСКА — Арсенал Т