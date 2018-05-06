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Игорь Акинфеев — о 5:0 в первом тайме: «Реализация наших моментов сегодня фантастическая»
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Игорь Акинфеев — о 5:0 в первом тайме: «Реализация наших моментов сегодня фантастическая» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в перерыве матча 29-го тура против «Арсенала» объяснил град голов в ворота туляков. Первая половина игры завершилась со счетом 5:0.
— Не сказал бы, что легко, — сказал во флэш-интервью Акинфеев. — «Арсенал» играет в тот футбол, который мы смотрели на теоретических занятиях. Просто реализация наших моментов сегодня фантастическая. За счет этого и ведем — все моменты, которые были, использовались.
Забили много голов за счет быстрых контратаках. Не было позиционных, суперкомбинаций: проход — прострел — гол. Была ставка на Головина, потому что он быстрый. Вышел Бистрович, Мариу помогает, Муса — могу всех перечислить.
— Во втором тайме будет 10:0?
— Надо уважать соперника. Не надо смеяться, а выходить и играть. Это футбол.
Трансляция матча ЦСКА — «Арсенал»
ЦСКА — Арсенал Т
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