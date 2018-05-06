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Провалили вторую половину: БК «Самара» проиграл первый матч финала плей-офф
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Провалили вторую половину: БК «Самара» проиграл первый матч финала плей-офф 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 6 мая, баскетболисты из областной столицы уступили «Спартаку Приморье» со счетом 81:90.
— В первой четверти финального матча плей-офф Суперлиги подопечные Игоря Грачева владели небольшим преимуществом. Самарцы продолжили наращивать темп во втором отрезке и довели отрыв до +10. К большому перерыву — 48:38 в пользу БК «Самара», — рассказали в пресс-службе БК «Самара».
После серьезного разговора с тренером в раздевалке гости из Владивостока воспряли духом. Третья четверть осталась за «Спартаком Приморье» — 14:25. В заключительном отрезке встречи самарцы попытались вернуть преимущество, но им помешала надежная игра защитников соперника. Итоговый счет 81:90.
Следующая игра состоится в областной столице 8 мая на паркете «МТЛ Арены» в 19:00. Финальная серия продлится до 3 побед одного из участников. В предыдущей стадии баскетболисты из регионального центра переиграли «Новосибирск».
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