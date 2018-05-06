Американские пилоты приветствуют перераспределение полномочий FAA, однако вновь выражают озабоченность по поводу рассмотрения грузовых самолетов с одним пилотом

Международная ассоциация пилотов (ALPA), похвалила Палату представителей США за ее «сильный, межпартийный рывок» пятилетнего перераспределения полномочий Федерального авиационного управления (FAA), но выразила свое разочарование в связи с включением исследования касаемо одного пилотна для грузового самолета, сообщают эксперты AVIAV.

Ассоциация сообщила, что перераспределения полномочий не только повысит безопасность воздушных путешествий и судоходства, но и справедливую конкуренцию для авиационных работников США.

«Законопроект делает значительные шаги в повышении безопасности полетов для пассажиров, экипажей и грузов авиакомпании», — сказали в ALPA.

«Данная мера предосторожности обеспечивает жизненно важные требования к квалификации, обучению и необходимому опыту; повышает уровень безопасности воздушной транспортировки литиевых батарей; предусматривает дополнительные барьеры для кабины экипажа на новых пассажирских авиалайнерах; предписывает автоматическое принятие добровольных отчетов о безопасности и поддерживает полномочие программ помощи пилотам.

«Кроме того, перераспределение полномочий содержит поправку, предложенную представителем Питером Дефазио, которая позволит FAA регулировать беспилотные летательные аппараты, управляемые любителями, для повышения безопасности всех, кто работает в национальном воздушном пространстве, включая самолеты, перевозящие пассажиров и грузы».

Тем не менее, ALPA заявила, что разочарована положением «Перераспределения полномочий», которое приведет к возникновению нового риска для безопасности путем принятия первых шагов по продвижению коммерческих грузовых самолетов с одним пилотом.

В соответствии с Законом о Перераспределении полномочий FAA от 2018 года это программа, предполагающая, что FAA в консультации с НАСА и другими соответствующими агентствами разработает программу исследований и разработок в поддержку пилотируемых грузовых самолетов с одним пилотом, для помощи которому будут использоваться дистанционное и компьютерное пилотирование.

«Авиаперевозки в Северной Америке чрезвычайно безопасны, в немалой степени благодаря наличию двух высококвалифицированных, должным образом обученных и отдохнувших пилотов находящихся за штурвалами летательных аппаратов», — сказали в ALPA.

«Хотя мы поддерживаем новые технологии, ALPA соглашается с НАСА, что самолет с одним пилотом небезопасен. Мы выступаем против предложения под номером 744, потому что это подорвет безопасность нашего воздушного пространства, и вместе с нами мы призываем отказаться и Конгресс».