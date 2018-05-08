Ещё
Нижегородские теннисистки стали лучшими на первенстве России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородские теннисистки стали лучшими на первенстве России 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Женская сборная по настольному теннису Нижегородской области заняла первое место в командных соревнованиях среди юношей и девушек до 16 лет на первенстве России. Турнир проходил с 30 апреля по 6 мая в Славянске-на-Кубани. За нижегородскую сборную выступали Элизабет Абраамян, Любовь Тэнце, Софья Князева, Анастасия Береснева и Кира Кочешкова.
Также спортсменки Элизабет Абраамян и Любовь Тэнцер встретились в финале одиночных соревнований. Абраамян выиграла золото, а Тэнцер — серебро.
Напомним, спортсменки стали призерами открытого первенства Франции среди юниорок, которое проходило в Меце с 26 по 29 апреля.
Напомним, в НГТУ им. Р. Е. Алексеева прошел традиционный городской межвузовский турнир среди иностранных студентов по мини-футболу и настольному теннису.
Фото: sport.government-nnov.ru
Vgoroden.ru: последние новости
Бешеную кошку обнаружили в Богородском районе Можно ли ездить по дорогам вокруг стадиона «Нижний Новгород»? Главным тренером нижегородского «Торпедо» назначен Дэвид Немировски
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой44
Медведев породил новый анекдот про Мутко455
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Медведева выступила с официальным заявлением137
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение