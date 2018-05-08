Нижегородские теннисистки стали лучшими на первенстве России

Женская сборная по настольному теннису Нижегородской области заняла первое место в командных соревнованиях среди юношей и девушек до 16 лет на первенстве России. Турнир проходил с 30 апреля по 6 мая в Славянске-на-Кубани. За нижегородскую сборную выступали Элизабет Абраамян, Любовь Тэнце, Софья Князева, Анастасия Береснева и Кира Кочешкова.

Также спортсменки Элизабет Абраамян и Любовь Тэнцер встретились в финале одиночных соревнований. Абраамян выиграла золото, а Тэнцер — серебро.

Напомним, спортсменки стали призерами открытого первенства Франции среди юниорок, которое проходило в Меце с 26 по 29 апреля.

Напомним, в НГТУ им. Р. Е. Алексеева прошел традиционный городской межвузовский турнир среди иностранных студентов по мини-футболу и настольному теннису.

Фото: sport.government-nnov.ru