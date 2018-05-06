«Монако» благодаря дублю 18-летнего Силлы вырвал победу над «Каном» и другие результаты 36-го тура Лиги 1

Сегодня в рамках 36-го тура французской Лиги 1 победы в своих матчах одержали «Монако», «Дижон», «Анжер», «Монпелье», «Ренн» и «Лилль». "Кан" — «Монако» — 1:2 Голы: Силла, 12 — 0:1, Сантини, 40 — 1:1, Силла, 90+1 — 1:2. "Монако": Субашич, Туре, Глик, Раджи, Серрано, Лопеш (Геззал, 67), Тилеманс (Пеллегри, 83), Моутиньо, Н'Дорам, Лемар (Мбула, 68), Силла. Удаление: Женевуа, 77 ("Кан"). "Дижон" — «Генгам» — 3:1 Голы: Квон Чан-Хун, 34 — 1:0, Эбоа Эбоа, 57 — 1:1, Ямбере, 65 — 2:1, Слити, 90+1 — 3:1. "Метц" — «Анжер» — 1:2 Голы: Молле, 20 — 0:1, Павлович, 90+1, — 1:1, Тэт, 90+3 — 1:2. "Тулуза" — «Лилль» — 2:3 Голы: Пепе, 5 — 0:1, Жан, 9 — 1:1, Жульен, 44 — 2:1, Биссума, 80 — 2:2, Пепе, 83 — 2:3. Удаление: Мубандже, 90+3 ("Тулуза"). "Ренн" — «Страсбур» — 2:1 Голы: Буотгл, 14 — 1:0 (пенальти), Юну, 59 — 2:0, Лиенар, 66 — 2:1. "Нант" — «Монпелье» — 0:2 Голы: Долли, 51 — 0:1, Мбенза, 64 — 0:2. Нереализованный пенальти: Сала, 42 ("Нант").