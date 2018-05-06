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«Монако» в добавленное время вырвал победу у «Кана», «Лилль» одолел «Тулузу»
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«Монако» в добавленное время вырвал победу у «Кана», «Лилль» одолел «Тулузу» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Монако» победил «Кан» в матче 36-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Кане на стадионе «Мишель д’Орнано» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал полузащитник «Монако» Мусса Силла, отличившийся на 12-й минуте. В концовке первого тайма «Кан» сравнял счёт благодаря точному удару нападающего Ивана Сантини. Победный гол забил Силла в добавленное время второго тайма.
В других поединках 36-го тура «Метц» на своём поле проиграл «Анже» (1:2), «Страсбург» в гостевом матче уступил «Ренну» (1:2), «Дижон» дома справился с «Генгамом» (3:1), «Монпелье» на выезде победил «Нант» (2:0), а «Тулуза» на домашнем стадионе потерпела поражение от «Лилля» (2:3).
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