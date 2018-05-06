«Монако» дожал «Кан» и приблизился к «Лиону» в Лиге 1

«Монако» вырвал победу у «Кана» в 36-м туре чемпионата Франции. Победу монегаском принес Мусса Силла, который оформил дубль, а второй гол забил уже в добавленное время. Это позволило «Монако» подобраться к «Лиону» на расстояние одного очка в борьбе за второе место в чемпионате.

В другом матче «Ренн» победил «Страсбург» и поднялся на пятое место, дающее право на выступление в Лиге Европы.

Еще в одной игре «Лилль» одержал победу над «Тулузой» и вытеснил ее в зону вылета. «Метц», уступив на своем поле «Анже», лишился шансов остаться в Лиге 1. Оба гола «Метц» пропустил уже в добавленное время.

Чемпионат Франции. 36-й тур ”Кан” — «Монако» — 1:2 (1:1)

Голы: Сантини, 40 — Мусса Силла, 12; 90+1.

”Ренн” — «Страсбург» — 2:1 (1:0)

Голы: Буриго (пен.), 14; Эну, 59 — Льенар, 66.

”Нант” — «Монпелье» — 0:2 (0:0)

Голы: Долли, 51; Мбенза, 66.

”Дижон” — «Генгам» — 3:1 (1:0)

Голы: Хун, 34; Ямбере, 65; Слити, 90+1 — Эбоа Эбоа, 57.

”Тулуза” — «Лилль» — 2:3 (2:1)

Голы: Жан, 9; Жюльен, 44 — Пепе, 5; 82; Биссума, 80.

”Метц” — «Анже» — 1:2 (1:0)

Голы: Молле, 20 — Павлович, 90+2; Тэт, 90+4.