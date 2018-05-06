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Нам важно было победить, особенно при таком количестве болельщиков — Тихонов
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Нам важно было победить, особенно при таком количестве болельщиков — Тихонов 

ТРК Губерния 52 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
«Крылья Советов» сегодня, 6 мая, одержали победу над краснодарской «Кубанью» — 1:0. После матча 37-го тура национального первенства главный тренер волжан Андрей Тихонов дал интервью СМИ. Напомним, на второй тестовый матч на «Самара Арену» съехались почти 300 представителей средств массовой информации, в том числе и иностранных.
Фото: ТРК «Губерния»
Наставник КС отметил, что волжанам была важна нынешняя победа. Речь не только о выходе в Премьер-лигу, которого добились сегодня «Крылья», но и об ответственности перед фанатами. Ведь поболеть за любимую команду собрались более 42 тысяч человек со всей области, что стало абсолютным рекордом по посещаемости в ФНЛ. По словам Андрея Тихонова, несмотря на то что у команды сегодня получалось не все, свою задачу она выполнила.
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