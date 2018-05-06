Нам важно было победить, особенно при таком количестве болельщиков — Тихонов

«Крылья Советов» сегодня, 6 мая, одержали победу над краснодарской «Кубанью» — 1:0. После матча 37-го тура национального первенства главный тренер волжан Андрей Тихонов дал интервью СМИ. Напомним, на второй тестовый матч на «Самара Арену» съехались почти 300 представителей средств массовой информации, в том числе и иностранных.

Фото: ТРК «Губерния»

Наставник КС отметил, что волжанам была важна нынешняя победа. Речь не только о выходе в Премьер-лигу, которого добились сегодня «Крылья», но и об ответственности перед фанатами. Ведь поболеть за любимую команду собрались более 42 тысяч человек со всей области, что стало абсолютным рекордом по посещаемости в ФНЛ. По словам Андрея Тихонова, несмотря на то что у команды сегодня получалось не все, свою задачу она выполнила.