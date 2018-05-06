Никита Зайцев: «Жду, когда в российской журналистике появятся люди, игравшие в хоккей на хорошем уровне»

Защитник «Торонто» и сборной России Никита Зайцев в интервью «СЭ» раскритиковал российских спортивных журналистов. Он ждет, что в профессию придут бывшие игроки.

— Несмотря на то, что вы закончили сезон с «плюсом» я бы не сказал, что этот сезон был идеальным для вас.

— Началось.

— В тех моментах, когда вы пропускали, ваша вина была значительной.

— Вот так вы и пишите. Я вообще удивляюсь нашим журналистам. Вы же не разбираетесь в хоккее!

— Это факт. Я могу повторить это на всю страну. Это — факт!

— Но позвольте…

— Я жду, когда в российской журналистике появятся люди, которые раньше играли в хоккей, да еще на хорошем уровне. Потому что мне действительно интересно услышать мнение об игре со стороны. Я нормально к критике отношусь. Даже если ко мне подойдет человек с улицы, то я выслушаю его. У меня нет каких-то понтов, типа, я звезда, а вы ничего не понимаете. Но чаще всего пишут совсем не делу. ( Алексей ШЕВЧЕНКО

Полная версия интервью с Зайцевым