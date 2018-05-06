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Никита Зайцев: «Жду, когда в российской журналистике появятся люди, игравшие в хоккей на хорошем уровне»
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Никита Зайцев: «Жду, когда в российской журналистике появятся люди, игравшие в хоккей на хорошем уровне» 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
Защитник «Торонто» и сборной России Никита Зайцев в интервью «СЭ» раскритиковал российских спортивных журналистов. Он ждет, что в профессию придут бывшие игроки.
— Несмотря на то, что вы закончили сезон с «плюсом» я бы не сказал, что этот сезон был идеальным для вас.
— Началось.
— В тех моментах, когда вы пропускали, ваша вина была значительной.
— Вот так вы и пишите. Я вообще удивляюсь нашим журналистам. Вы же не разбираетесь в хоккее!
— Это факт. Я могу повторить это на всю страну. Это — факт!
— Но позвольте…
— Я жду, когда в российской журналистике появятся люди, которые раньше играли в хоккей, да еще на хорошем уровне. Потому что мне действительно интересно услышать мнение об игре со стороны. Я нормально к критике отношусь. Даже если ко мне подойдет человек с улицы, то я выслушаю его. У меня нет каких-то понтов, типа, я звезда, а вы ничего не понимаете. Но чаще всего пишут совсем не делу. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Полная версия интервью с Зайцевым
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