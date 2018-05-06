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«Метц» вылетел из Лиги 1
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«Метц» вылетел из Лиги 1 

Советский спорт 46 минут назад
После этого поражения «Метц», идущий на последнем месте в турнирной таблице, потерял все шансы сохранить прописку в высшем дивизионе французского футбола.
Борьбу за выживание в Лиге 1 продолжают «Труа», «Тулуза», «Страсбур», «Лилль» и «Кан».
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