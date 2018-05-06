«Метц» вылетел из Лиги 1

После этого поражения «Метц», идущий на последнем месте в турнирной таблице, потерял все шансы сохранить прописку в высшем дивизионе французского футбола.

Борьбу за выживание в Лиге 1 продолжают «Труа», «Тулуза», «Страсбур», «Лилль» и «Кан».