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Никита Зайцев: «Ламорелло — честный и правильный человек»
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Никита Зайцев: «Ламорелло — честный и правильный человек» 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Защитник «Торонто» Никита Зайцев выразил уважение экс-генменеджеру «кленовых листьев» Лу Ламорелло. Функционер покинул свой пост 30 апреля 2018 года.
— Год назад перед самым плей-офф вы получили сотрясение. Сейчас проблем нет?
— Да, все в порядке. Странный вопрос.
Никиту Сошникова в Торонто лечили неправильно.
— Не знаю, мне кажется, что тут от человека многое зависит. От его организма. Мы же с Никитой разные.
— В системе клуба вообще не осталось ни одного русского, кроме вас.
— Так бывает. Жаль, что Никита ушел. Он классный парень, но в клубе решения принимают не хоккеисты, а другие люди. Я не думаю, что здесь стоит искать какой-то скрытый смысл. Никита перешел в «Сент-Луис». Рината Валиева тоже обменяли, но он и не был в первой команде.
— В клубе поменялся генеральный менеджер. Лу Ламорелло приглашал вас в клуб, а теперь его нет.
— Очень честный и правильный человек. Я испытываю по отношению к нему большое уважение.
— Он ведь представитель старой школы. Не любит всякие затемненные визоры, вам что-то запретил везти из России.
— Клюшки желтого цвета. Но, в принципе, я ими и не собирался играть. Ну да, Лу такой. И это в нем ценили больше всего. Я отправил ему сообщение с благодарностью за то, что мне повезло с ним работать. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Полная версия интервью с Зайцевым
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