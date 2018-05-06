Никита Зайцев: «Ламорелло — честный и правильный человек»

— Год назад перед самым плей-офф вы получили сотрясение. Сейчас проблем нет?

— Да, все в порядке. Странный вопрос.

— Не знаю, мне кажется, что тут от человека многое зависит. От его организма. Мы же с Никитой разные.

— В системе клуба вообще не осталось ни одного русского, кроме вас.

— Так бывает. Жаль, что Никита ушел. Он классный парень, но в клубе решения принимают не хоккеисты, а другие люди. Я не думаю, что здесь стоит искать какой-то скрытый смысл. Никита перешел в «Сент-Луис». Рината Валиева тоже обменяли, но он и не был в первой команде.

— В клубе поменялся генеральный менеджер. Лу Ламорелло приглашал вас в клуб, а теперь его нет.

— Очень честный и правильный человек. Я испытываю по отношению к нему большое уважение.

— Он ведь представитель старой школы. Не любит всякие затемненные визоры, вам что-то запретил везти из России.

— Клюшки желтого цвета. Но, в принципе, я ими и не собирался играть. Ну да, Лу такой. И это в нем ценили больше всего. Я отправил ему сообщение с благодарностью за то, что мне повезло с ним работать. ( Алексей ШЕВЧЕНКО

Полная версия интервью с Зайцевым