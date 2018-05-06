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Садулаев выиграл золото чемпионата Европы
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Садулаев выиграл золото чемпионата Европы 

Советский спорт 44 минуты назад
Садулаев в финале победил азербайджанца Шарифа Шарифова.
Бронзовые награды завоевали украинец Кирилл Мешков и турок Сердар Боке.
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