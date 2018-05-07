«Челси» — фаворит в борьбе за Фекира

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир летом может покинуть команду, сообщает L’Equipe. По информации издания, у хавбека есть договоренность с руководством клуба, согласно которой он может уйти, если потенциальный покупатель предложит «ткачам» 60 миллионов евро.

Отмечается, что в услугах Фекира заинтересованы «Челси», «Ливерпуль» и «Атлетико». Фаворитом в борьбе за 24-летнего игрока называется клуб из Лондона.

Напомним, Фекир выступает за «Лион» с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне хавбек принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забив 22 мяча и сделав 1 голевую передачу.