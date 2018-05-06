Ещё
СМИ: «Ливерпуль» заменит Салаха Фекиром и Дембеле?
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Ливерпуль» заменит Салаха Фекиром и Дембеле? 

Спорт-Экспресс 12 минут назад
«Ливерпуль» договорился о переходе полузащитника «Лиона» Набиля Фекира и сделал предложение по трансферу нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает RMC.
По данным издания, «Ливерпуль» и «Лион» договорились о переходе 24-летнего Фекира за 70 миллионов евро, включая бонусы. Частью соглашения станет 21-летний брат Набиля Ясин, который также играет в «Лионе» на позиции полузащитника и недавно начал тренироваться с основой. Контракт Фекира будет рассчитан на пять лет.
Мерсисайдцы сделали и конкретное предложение «Барселоне» по Усману Дембеле. Как пишет RMC, Юрген Клопп, большой фанат 20-летнего француза, намерен приобрести его так как «предполагает, что летом клуб покинет ключевой игрок атаки». Таким образом, издание намекает, скорее всего, на Мохамеда Салаха, который с большой долей вероятности сменит клубную прописку этим летом. Подробности предложения, которое сделал «Ливерпуль», не уточняются.
Спорт-Экспресс: последние новости
Найфонов стал чемпионом Европы в весе до 86 кг "Атлетико" проиграл "Эспаньолу", "Реал" - второй по потерянным очкам Никита Зайцев: "Показать отсутствие страха – это и есть секретное оружие в драках"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд47
Шарапова одержала долгожданную победу9
Медведеву обвинили в предательстве98
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой148
Тихонов сравнил бюджет Самары и зарплату в «Зените»
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение