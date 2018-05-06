СМИ: «Ливерпуль» заменит Салаха Фекиром и Дембеле?

«Ливерпуль» договорился о переходе полузащитника «Лиона» Набиля Фекира и сделал предложение по трансферу нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле , сообщает RMC.

По данным издания, «Ливерпуль» и «Лион» договорились о переходе 24-летнего Фекира за 70 миллионов евро, включая бонусы. Частью соглашения станет 21-летний брат Набиля Ясин, который также играет в «Лионе» на позиции полузащитника и недавно начал тренироваться с основой. Контракт Фекира будет рассчитан на пять лет.