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«Челси» — «Ливерпуль». Жиру приносит «синим» победу, а «МЮ» — второе место
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«Челси» — «Ливерпуль». Жиру приносит «синим» победу, а «МЮ» — второе место 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Фото: Soccer News
«Челси» обыграл «Ливерпуль» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Единственный мяч провел Оливье Жиру. Подопечные Антонио Конте занимают пятое место в таблице, отставая от идущего в зоне Лиги чемпионов «Тоттенхэма» на 2 очка. «Ливерпуль» упустил шанс догнать "Манчестер Юнайтед" и выйти на второе место. Кроме того, «красные» рискуют вообще не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
37-й тур  "Челси" — «Ливерпуль» — 1:0 (1:0)
Гол: Жиру, 32.
"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Фабрегас (Педро, 90+3), Мозес (Дзаппакоста, 89), Бакайоко, Канте, Азар (Виллиан, 86), Жиру.
"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, ван Дейк, Клайн (Хендерсон, 59), Робертсон (Соланке, 74), Александр-Арнолд, Милнер (Морено, 89), Вайналдум, Роберту Фирмину, Салах, Мане.
Предупреждения: Салах, 39. Клайн, 40. Алонсо, 79. Мозес, 81. Куртуа, 90+4.
Судья: Тэйлор.
6 мая. Лондон. Стадион «Stamford Bridge».
Челси — Ливерпуль
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