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Сарри: «Мне жаль, что президент „Наполи“ недоволен, но моя совесть чиста»
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Сарри: «Мне жаль, что президент „Наполи“ недоволен, но моя совесть чиста» 

Евро-футбол.Ру 34 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Наполи» выбыл из реальной борьбы за чемпионство после ничьей с «Торино» (2:2), но главный тренер Маурицио Сарри уверен, что его совесть чиста.
— «Наполи» провел очень хороший матч, но допустил две результативные ошибки. Это было, наверное, наше лучшее выступление за два месяца.
На критику Антонио де Лаурентиса мне нечего сказать. Он тот, кто дал мне шанс тренировать клуб, за который я всегда болел. Мне жаль, что он недоволен, но моя совесть чиста.
У меня действующий контракт с суммой в 8 млн евро за его разрыв. У нас есть 10 дней, чтобы разрешить ситуацию, — заявил Сарри в эфире Mediaset Premium.
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