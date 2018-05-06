Боярский, Дворкович и другие VIP-фанаты, болеющие за несколько клубов сразу

Вице-премьер РФ — большой любитель шарфов. Разных, красивых, клубных шарфов. А еще Дворкович обожает праздновать. Например, чемпиоснтво той или иной команды. Дворковича можно увидеть на «Открытие Арене», притом Аркадий Владимирович регулярно комментирует игру «Спартака» , высказывая свое экспертное мнение.

А в прошлом году он выбежал на поле после чемпионства красно-белых. И поучаствовал в общекомандном фото золотого «Спартака».

Еще одна должность Дворковича — председатель совета директоров… « РЖД ». Потому вчера, например, политик рассказывал, что «бюджет „Локо“ не будет урезан». А 5 мая с удовольствием проводил время в Черкизово. Опять-таки делая фотографии вместе с чемпионом России. На сей раз это «Локомотив».

Кстати, в апреле Дворкович вообще сказал, что болеет за… «Енисей» из Красноярска. Вот так.

Даже как-то нелепо об этом писать, но Боярский — известный фанат «Зенита» . Михаила Сергеевича всегда рады видеть на любом стадионе сине-бело-голубых. Но, оказывается, не только там. Недавно Боярский заявил, что «лучше уж буду больше болеть за „Тосно“, чем за „Зенит“. Там хоть перспектива чувствуется. В „Тосно“ люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату».

Громкое заявление не осталось незамеченным — скромный питерский клуб пригласил нескромного Боярского на матч «Тосно» — «Динамо». Михаил Сергеевич не только пришел на футбол, но и нацепил хозяйский шарф. Конечно, артист уже успел сказать, что «не болеет за „Тосно“. Но фотографии из Интернета удалить невозможно.

Лидер ЛДПР — один из лучших ораторов России. Что-то, а говорить он всегда умел. Как и фотографироваться в шарфе „Спартака“. Это не помешало Владимиру Вольфовичу раскритиковать команду. Притом после блестящей победы над „Севильей“ (5:1).

»Массовый спорт надо вернуть. Вот сейчас была игра «Спартака». Забили пять голов: четыре — африканцы, наш — один. Это «Спартак» или сборная Африки?

Какой смысл болеть за эту команду? Обыграли, молодцы, пять с чем-то. Но четыре гола забивают легионеры», — заявил Жириновский.

Правда, политику не сообщили, что в составе «Спартака» в том матче было ровно ноль африканцев. А голы забивали голландец Квинси Промес (дважды), парагваец Мельгарехо, бразилец Луис Адриано и россиянин Денис Глушаков

Ну а недавно Владимир Вольфович окончательно «переобулся». Посетил 60-летний юбилей общества «Динамо» и заявил: «Динамо» — одно из самых важных обществ. Я вступил в него 60 лет назад, и связь с ним продолжается! Про «Спартак» нам объясняли, что это мясо-молочное производство, из этой сферы».

С руководителем единственного спортивного канала РФ все просто. Тина Гивиевна — барышня модная. Потому на футбольные матчи она наряжается по-особому. То шарфик с собой возьмет, то кепочку. Разумеется, с символикой того или иного клуба.

Ну а что, красиво же.

Рок-музыкант не скрывает, что переживает и за ЦСКА, и за «Зенит». Отчасти его можно понять — Кинчев родился и вырос в Москве, а вот успеха в музыке добился именно в Питере. Константин бывал на вираже и даже пел с фанатами «Зенита» песню «Небо славян».

Но и про ЦСКА Кинчев не забывает. Так он, например, посещал церемонию вручения армейцам золотых медалей, а порой и вовсе надевает красно-синий шарф на свои концерты. Фронтмен «Алисы» говорит, что по-настоящему болеет именно за армейцев. А «Зениту» желает «всегда занимать второе место». Так или иначе, футбольная жизнь у него явно насыщенная.

Человек, игравший и забивавший за «Зенит», оказался фанатом «Спартака». Именно фанатом — ярым, искренним, активным. Экс-форвард «Зенита» не просто не скрывает своей любви к «Спартаку». Наоборот, выставляет ее напоказ — Панов постоянно ходит в красно-белых нарядах. И не только в майках — целые костюмы фирменные выбирает для выхода в свет.

В прошлом году в Питере Панова чуть не побили фанаты «Зенита». Но это не изменило его поведения — Александр по-прежнему болельщик «Спартака», не стесняющийся демонстрировать любовь к клубу на публике.