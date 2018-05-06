Футбольный клуб «Химки» проиграл воронежскому «Факелу»

В последнем домашнем матче этого первенства подмосковная команда «Химки» встречалась с непримиримым соперником ‐ воронежским «Факелом». Этой игры больше ждали не сами футболисты, а болельщики обоих клубов. У них давняя история взаимоотношений, которую никак нельзя назвать дружелюбной.

«Сегодня зажигать будем — мы» — недвусмысленное послание от фанатов «Химок» гостям из Воронежа. Их факел больше не будет ни греть, ни светить в ФНЛ. Один сезон уж точно. А там как пойдет. Воронежский клуб потерял шансы на спасение несколько туров назад. Для одних — это повод для грусти, другие пытаются задеть соперника за живое.

Мы принципиальные враги. Мы не дружим с фанатами. Они встречают нас там, мы их встречаем здесь

— Константин, фанат ФК «Химки».

Взаимоотношения фанатов «Химок» и «Факела» — это, в первую очередь, «околофутбол». Битвы за пределами стадионов, колкости трибунного перфоманса. Но это, скорее, конец девяностых — начало нулевых. Константин — фанат Химок, так называемой старой школы. Застал времена, когда с соперником не церемонились. В свои 56 он и сейчас не прочь погонять по химкинским кварталам незваных гостей.

Воронеж сегодня ждет хорошая встреча после футбола. Те, кто помоложе, на эту тему распространяться не любят. Мол, все, что вне матчей должно оставаться в околофутбольных кулуарах. Иначе не поймут

— Константин, фанат ФК «Химки».

Болельщики «Факела» вообще одни из самых шумных и буйных во всем российском футболе. Постоянные нарушения, драки и штрафы. В то же время неконтролируемая энергия тесно граничит с преданностью. Аж четыре раза «Факел» устанавливал рекорды посещаемости на домашних матчах. В нулевых на игру воронежской команды приходили посмотреть в среднем по 25 000 человек. Даже сейчас — не в лучшие для клуба времена — фанаты не бросают своих. И стараются искать позитив даже в такие ситуации.

А вот на поле все гораздо спокойнее, чем на трибунах. Игроки ненависти друг к другу не питают. Да и биться уже, по сути, не за что. Одним со дна не подняться, другим не опуститься, как ни крути. «Химки», кстати, в этом матче смогли забить первыми. Еще в начале игры.

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Первый тайм так и закончился. А вот дальше все пошло наперекосяк. Три пропущенных гола. «Факел», будто напоследок вновь напомнил о себе — не ярким пламенем, а лишь небольшими искрами, которые, правда, мало что в этом сезоне уже исправят. Да и вообще голы воронежской команды остались в тени перфоманса химкинских фанатов. Так они отмечают окончание сезона.

У нас болельщики на каждой выездной игре присутствуют, нас поддерживают. Им огромный респект. Они были лучшие, мы бились, старались, но проиграли. Они лучшие сегодня были

Гости из Воронежа берут перерыв в ФНЛ, как минимум, на год. А это значит, что сюда они пожалуют не скоро. Да и самим фанатам Химок на домашний стадион предстоит прийти не скоро. Теперь уже после летнего перерыва, и чемпионата мира по футболу, где Химкам и Воронежу придется ненадолго побрататься. Там они будут по одну сторону баррикад и даже, возможно, окажутся на одной трибуне.