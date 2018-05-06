Сувенирную банкноту номиналом 0 евро выпустили в Словакии ко дню Победы над фашизмом 

На ней изображены памятник Словацкого национального восстания и танк довоенного производства LT-38. Тираж сувенирной купюры составил пять тысяч экземпляров, рассказал исполнительный директор компании Nunofi Владислав Клайбан.
"В продажу сувенирная евробанкнота поступит 8 мая, когда во всех странах Европы празднуется Победа над фашизмом", − приводит слова Клайбана РИА Новости. Он также сообщил, что сувенир можно приобрести за два евро через специальный банкомат в музее СНВ в городе Банска-Бистрица. «Половина тиража уже зарезервирована зарубежными коллекционерами», − добавил Клайбан.
Так как банкнота имеет нулевой номинал, ее нельзя использовать для финансовых операций. При этом, подчеркнул директор Nunofi, ее изготовили из тех же материалов, что и обычные банкноты евро, со всеми необходимыми элементами защиты.
Сувенирные евробанкноты начали выпускать во Франции в 2015 году. Впоследствии такие сувениры появились в Германии, Австрии, Испании и других странах Евросоюза.