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В Словакии выпустят купюру €0 и будут продавать за €2 в день победы над фашизмом
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В Словакии выпустят купюру €0 и будут продавать за €2 в день победы над фашизмом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Исполнительный директор компании Nunofi Владислав Клайбан заявил, что ко дню победы над фашизмом в Словакии планируется выпустить сувенирную евробанкноту номиналом €0 тиражом в пять тысяч экземпляров, которую можно будет приобрести за €2, передает РИА «Новости».
"В продажу сувенирная евробанкнота поступит 8 мая, когда во всех странах Европы празднуется Победа над фашизмом. Все желающие могут приобрести ее за €2 через специальный банкомат, размещенный на территории музея СНВ в городе Банска-Бистрица. Половина тиража уже зарезервирована зарубежными коллекционерами", — сказал Клайбан.
На банкноте будет нанесено изображение памятника Словацкого национального восстания и чехословацкого танка довоенного производства LT-38. Купюра будет изготовлена из тех же материалов, что и стандартные евробанкноты и будет содержать все необходимые защитные элементы, однако не будет использоваться для финансовых операций.
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