Наездниками и завсегдатаями ипподрома движет адреналин

В воскресенье, 6 мая, на Центральном московском ипподроме состоялось открытие 184 скакового сезона. Самым впечатляющим событием мероприятия стал торжественный конный парад.

Перед гостями выступили чемпионы джигитовки, мастера спорта по конкуру и знаменитые русские тройки. Фигурную езду продемонстрировала даже тройка Московской конной полиции.

Благороднейшая забава столицы традиционно объединяет самую разную публику. Вдоль ипподромного круга прогуливаются аристократичные дамы в шляпках. Пожилые мужчины горячо спорят об исходе «Одинаров» и «Тройных экспрессов», а группки любопытных подростков снуют между жокейской и паддоком, стараясь непременно увидеть что-то, не доступное остальной публике.

Отвлекаясь от беговой дорожки на ростовые фигуры, развлекающие мамочек с детьми, оказываемся у окошек тотализатора.

Мужчина в песочном льняном костюме пытается выяснить, влияет ли категория наездника на исход заезда.

— Поставил наугад, я здесь впервые, — рассказывает Алексей Иоффе. — Дети занимаются конным спортом, попросили их сводить. Не ожидал, что это такое классное семейное мероприятие. И им с женой интересно, и мне.

Довольно улыбаясь, он показывает билет тотализатора.

Ставка в одиночном заезде начинается от 50 рублей, в «Четырех победах», где нужно угадать победителя в 4 выбранных заездах— от 20.

Иоффе поставил на Бульвара, Медею и Медальона под номерами 3, 5 и 8. Через пожелтевшую истертую роговую оправу на его билет скептически поглядывает пенсионер с лукавыми, не по возрасту искрящимися глазами.

— Можете сразу забыть про пятую и восьмую, — не выдерживает душа завсегдатая скачек. — Если шанс у кого и есть, то у Медальона. Но на него уже многие поставили. А фавориты редко приходят первыми.

Оказалось, что пенсионера зовут Евгений Кукушкин, и на ипподром он ходит с 1971 года. Почти за полвека он пропустил скачки лишь три раза! Алексей начинает объяснять, как просчитать шансы скакунов на победу.

— Четверть пройдена за 30 секунд. Первым идет Рашид, — прерывает его голос комментатора, перерастающий в недовольный гул и топот на трибунах. Слева даже недовольно топают ногами.

— Помню, раньше на дерби собирались толпы! Если на трибунах, где билеты стоили по рублю, еще можно было протиснуться, то на «двадцатикопеечных» — яблоку было негде упасть, — рассказывает Кукушкин. — А вон там, в ложе, можно было встретить Александра Ширвиндта

Судя по оживлению и «утрамбованности» гостей на трибунах, скачки — зрелище востребованное и сегодня. Но старожилы говорят, что такое количество людей можно наблюдать только в праздники.

— Хотя в последние два года ситуация улучшается, — сообщает Кукушкин и продолжает шевелить губами, что-то считая и чиркая в программке напротив имен лошадей замысловатые крючки. — Но люди здесь не ради денег. Это хобби.

Интересно, а наездники ради чего? Что ими движет? Азарт? Деньги? Ведь в день открытия сезона на дорожке Центрального московского ипподрома разыгрываются несколько призов на приличную сумму. Наездник кобылы Честь, жокей первой категории Иван Николкин, подтверждает, что приз, конечно, является целью, но сбрасывать со счетов ощущения, которые дарит заезд, невозможно.

— Обычно я могу спрогнозировать, когда лошадь выступит лучше, когда хуже. В плохой физической форме она или, например, нервная. Бывает, у нее вообще нет желания тренироваться. Но не зависимо от того, лидируешь в заезде или нет, тобой движет адреналин, — говорит Иван. — Так что для наездников это и работа, и хобби, и жизнь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Я за то, чтобы институция осталась. Сейчас много обеспеченных людей, которые владеют конюшнями и собственными породистыми лошадьми. Можно было бы проводить общенациональные или даже международные соревнования на территории Центрального московского ипподрома. И, конечно, необходимо создать экспозицию, чтобы горожане знакомились с историей здания. Ведь это крупнейший в Восточной Европе и самый крупный в России ипподром. Кроме того, он существует около двухсот лет.

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