Волгоградцы проверили себя на прочность под военной машиной и колючей проволокой

Самые выносливые волгоградцы, саратовцы и москвичи прошли свой путь к победе, пройдя через грязь, воду и колючую проволоку на острове Зеленом в Волгоградской области.

— «Гонки героев», гонки гладиаторов или «Испытай себя» — зная, какой популярностью пользуются все эти маршруты, мы решили организовать такие же испытания на прочность в Волгограде, — рассказывает один из организаторов гонки Михаил Образцов. — Участники тестов на выносливость прошли через грязь, воду, проползли под колючей проволокой и военной машиной, а потом три километра пронесли 10-килограммовую мину.

Проверить себя на прочность решили не только крепкие и подкачанные мужчины. Три километра по трассе, таящей в себе много испытаний, прошли команды хрупких девушек.

— Сложнее всего волгоградцам дался марш-бросок с 10-килограммовой миной. Это «переходящее знамя» участники гонок передавали из рук в руки. А перед финишем им в нагрузку давали вторую мину, — уточняет Михаил Образцов. — Лучше всего трассу прошли военные — на пять километров им потребовалось всего 34 минуты. Некоторые команды проходили свой путь к победе больше часа.